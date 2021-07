Norbert Reiter startete bei Nestlé 1997 als Trainee Marketing & Vertrieb im Süßwaren-Marketing. Dazwischen gab es für ihn weitere Stationen in unterschiedlichen Kategorien und Positionen als auch im Ausland. 2011 wurde er beispielsweise International Sales Director für die Metro Group und wechselte zwei Jahre später zur Nestlé Nutrition. In der Kategorie Nutrition folgten für ihn mehrere Stationen, unter anderem in der Schweiz, bis 2019 hin zur Geschäftsführung in Deutschland.

David Klöckner-Molitor begann seine Karriere bei Nestlé 2004 mit einem Trainee-Programm bei der Nestle Kaffee und Schokoladen GmbH. Nach mehreren Stationen im Bereich Sales, unter anderen als Key Account Director, wechselte er 2013 als Group Brand Manager in die kulinarische Kategorie. Im Oktober 2016 übernahm er die Aufgabe als Marketing Director Confectionery als Mitglied der Geschäftsleitung der Nestle Kaffee und Schokoladen GmbH.