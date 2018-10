Warsteiner Gruppe:Gieselmann übernimmt

26.10.2018 Lebensmittel Praxis

Christian Gieselmann (Foto) ist neuer Sprecher der Geschäftsführung bei Warsteiner. Gleichzeitig übernimmt der 47-Jährige das Ressort Marketing & Vertrieb von Alessandra Cama. Diese scheidet planmäßig im Januar 2019 aus. Cama war im Oktober 2017 zur Vorbereitung und Implementierung des so genannten Zukunftsprogramms gekommen.

Gieselmann verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und beriet zahlreiche Getränkeunternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb. Im März übernahm er bei Warsteiner die kaufmännische Geschäftsführung. Der Bereich Finanzen wird im Zuge der Neuorganisation neu besetzt.

Das Marketing- und Vertriebsteam wurde zudem gestärkt: Mit Michael Grupp wurde bereits im März ein neuer Vertriebsdirektor für den Handel eingestellt. Marcus Wendel, bisher Brand Director Warsteiner, wird zum Jahresbeginn zum Marketing Director der Warsteiner Gruppe befördert.

In 2018 zeigt das im vergangenen Jahr eingeleitete Zukunftsprogramm bereits erste Erfolge. Insbesondere der Absatz steigt, bei verbesserter Kostenstruktur, im In- und Ausland laut Warsteiner deutlich an.