RhönSprudel-Gruppe :Neuer Vertriebsleiter

29.10.2018 Lebensmittel Praxis

Jürgen Schmitt ist mit sofortiger Wirkung nationaler Vertriebsleiter der RhönSprudel Gruppe und berichtet in dieser Funktion direkt an den Geschäftsführenden Gesellschafter Christian Schindel. Gleichzeitig trennt der Mineralbrunnen von Herbert Dörfler, der die Funktion des Geschäftsführers Vertrieb, Marketing und Logistik der RhönSprudel Gruppe seit Sommer 2015 innehatte.

Anzeige

Der in 2019 auslaufende Vertrag wird nicht verlängert und die Position nicht neu besetzt. Die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Funktionsbereiche der Geschäftsführungsposition werden auf leitende Mitarbeiter der RhönSprudel-Gruppe übertragen. Dörflers Arbeitsbereich der Vertriebsleitung der RhönSprudel-Gruppe übernimmt mit sofortiger Wirkung Jürgen Schmitt. Er berichtet an den Geschäftsführenden Gesellschafter Christian Schindel. Schmitt ist seit 2005 im Unternehmen und hatte bisher die Position des Vertriebsleiters Mineralbrunnen RhönSprudel inne. Die Verantwortlichkeiten für die Marketingleitung Ost verbleiben bei Annett Stang. Auch sie wird künftig an Christian Schindel berichten. Die Verantwortung für den Bereich „Externe Logistik“ übernimmt Helmut Tautelhahn, Geschäftsführer der RhönSprudel-Gruppe.