L’Oréal Paris:Neue Geschäftsleitung

16.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die umsatzstärkste Marke der L’Oréal-Gruppe Deutschland bekommt eine neue Führung. Nach gut drei Jahren als Geschäftsleiterin von L‘Oréal Paris wird Eva Leihener-Stefan eine neue wichtige Aufgabe innerhalb der Gruppe übernehmen. Die Nachfolge von Eva Leihener-Stefan wird Alma Lipa (Foto) antreten.

Alma Lipa kam vor fast 13 Jahren zu L‘Oréal. Nach einer ersten Station im Marketing in Deutschland war sie drei Jahre als Marketingdirektorin in Österreich für L‘Oréal Paris und später auch für Garnier und Maybelline New York verantwortlich. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wurde Alma Lipa erst Key Account Managerin für L’Oréal Paris Make Up und wechselte dann vor fünf Jahren in den Geschäftsbereich Luxe, wo sie mit ihrem Team die Marke Urban Decay mit großem Erfolg in Deutschland einführte. Vor fast drei Jahren übernahm sie die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay sowie die Leitung der Marke Kiehl‘s.