Rotkäppchen-Mumm:Normann übernimmt von Jankowa

10.10.2018 Lebensmittel Praxis

Bei der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien in Freyburg an der Unstrut wird Helena Jankowa 2019 in den Ruhestand gehen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden die Aufgaben der Direktorin Zentraleinkauf ab November 2018 von Andreas Normann übernommen. Jankowa war 38 Jahre bei der Sektkellerei tätig.

Anzeige

Normann leitete bisher für den Mineralwasserproduzenten Hansa-Heemann den Einkauf, so Medieninformationen. Zudem wird ab April 2019 Andreas Zenz als Leiter Weineinkauf zu Rotkäppchen stoßen. Zenz arbeitet bisher in gleicher Funktion bei der Kellerei ZGM, Zell/Mosel.

Rotkäppchen Mumm zeigte sich überzeugt mit dem geplanten und nun eingeleiteten Generationswechsel im Bereich Einkauf als verlässlicher, international agierender Marktführer weiterhin gut aufgestellt zu sein.