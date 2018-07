Dr. Oetker / Gropper:Gemeinsame Produktion in Moers

03.07.2018 Lebensmittel Praxis

Das von Dr. Oetker und der Molkerei Gropper gegründete Joint Venture zur Bündelung von gemeinsamen Produktionsaktivitäten in Moers hat unter der Firmierung „Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG“ jetzt die operative Tätigkeit aufgenommen. Beide Joint Venture-Partner halten je 50 Prozent der Anteile.

Während Dr. Oetker das bestehende Frischewerk in Moers in die neue Gesellschaft eingebracht hat, führt die Molkerei Gropper eine gleichwertige Kapitalerhöhung durch, die für Investitionen in Gebäude, Infrastruktur und neue Produktionsanlagen genutzt werden soll.

Ein paritätisch mit Personen aus den beiden Partnerunternehmen zusammengesetzter Beirat steuert das Joint Venture, operativ leitet eine vom Beirat berufene gemeinsame Geschäftsführung das neue Unternehmen. Im Fokus des gemeinsamen Standorts von Gropper und Oetker stehen die Weiterentwicklung der Produktkategorie Desserts, sowie die Entwicklung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Quark und Joghurt und milchhaltiger sowie nicht-milchhaltiger Getränke. Die Produktion umfasst Artikel beider Partnerunternehmen, die getrennt über die jeweiligen Vertriebsgesellschaften national und international vermarktet werden.