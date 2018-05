Vivera:Pflanzensteaks für Tesco

14.05.2018 Lebensmittel Praxis

Der niederländische Lebensmittelproduzent Vivera kündigt an, in der kommenden Woche als erstes Unternehmen weltweit das zu 100 Prozent auf pflanzlichen Zutaten basierende Steak auf den Markt zu bringen. Der britische Supermarktbetreiber Tesco wird ab dem 21. Mai 2018 das „Pflanzensteak“ in mehr als 400 Filialen verkaufen. Im Juni 2018 werden große Supermarktketten in den Niederlanden folgen und ab der zweiten Jahreshälfte 2018 wird das Produkt auch in anderen europäischen Ländern verkauft werden, ausgehend von den deutschen, französischen und italienischen Märkten.

Bei der Herstellung werden nur pflanzliche Zutaten wie Weizen und Soja verwendet. Die Produktion ist bereits angelaufen und für 2018 ist eine Produktionsmenge „von mehreren Millionen Stück“ geplant. Vivera produziert derzeit mehr als 1 Million Fleischersatzprodukte pro Woche und ist damit einer der drei größten Produzenten in Europa.