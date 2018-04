Fleisch:Beyond Meat kooperiert mit PHW

12.04.2018 Lebensmittel Praxis

Für seinen Eintritt in den europäischen Markt tut sich das kalifornische Unternehmen Beyond Meat, das pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte herstellt, mit der PHW-Gruppe (Wiesenhof) zusammen: PHW-Gruppe übernimmt exklusiv Vertrieb und Distribution auf dem deutschen Markt. Als erstes Produkt wird der Beyond Burger hierzulande vertrieben. „Wir gehen diese vermeintlich ungewöhnliche Partnerschaft ganz bewusst ein, weil wir an Wachstum durch Vielfalt glauben“, sagte Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe (Foto).

Im US-amerikanischen Einzelhandel wird der Beyond Burger in den Fleischtheken angeboten. „Ich freue mich sehr, dass wir mit der PHW-Gruppe diesen langfristigen Partner gefunden haben“, sagte Ethan Brown, Gründer und Chief Executive Officer von Beyond Meat. „Vor allem die spezifische Erfahrung in der Produktion und Entwicklung von Convenience- sowie veganen Produkten und im Verbraucherverhalten hat uns begeistert.“