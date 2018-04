Alfred Ritter GmbH:Neue Leitung im Key Account Management

05.04.2018 Lebensmittel Praxis

Olaf Büttner (44) leitet ab sofort bei der Alfred Ritter GmbH in Waldenbuch das Key Account Management. „Wir freuen uns sehr, mit Olaf Büttner einen echten Süßwaren-Experten an Bord zu haben“, so Thomas Mönkemöller, Geschäftsführer Vermarktung DACH, Benelux, Osteuropa.

Der geborene Dresdner besetzte unter anderem bei den Schokoladenwaren-Herstellern Rausch und der Confiserie Heilemann Führungspositionen. Büttner wechselte jetzt von der Tri d´Aix GmbH in Alsdorf ins Schwäbische. Bei dem mittelständischen Familienunternehmen, Anbieter von Fruchtgummi, Marshmallow, Hartkaramellen und Kaugummi, war er seit Ende 2016 als Sales Director aktiv.