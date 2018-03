Vion:Francis Kint scheidet aus

27.03.2018 Lebensmittel Praxis

Francis Kint (Foto) wird zum 1. Juni als CEO der Vion Food Group zurücktreten. Das teilt das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Boxtel mit. Francis Kint kam 2015 als CEO zum Unternehmen. Zusammen mit den übrigen Mitgliedern des Executive Committees hat er die Umstrukturierung des Unternehmens vorangetrieben. Einen Nachfolger hat Vion bislang noch nicht bestimmt.

Anzeige

Vion ist ein internationaler Fleischproduzent mit Produktionsstandorten in den Niederlanden und in Deutschland sowie mit Vertriebsbüros in 13 Ländern. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro erzielt und 11.500 Mitarbeiter beschäftigt.