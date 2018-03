Bahlsen:Neuer CFO

22.03.2018 Lebensmittel Praxis

Jörg Hönemann (47) wird neuer CFO bei Bahlsen und damit Mitglied des Management Boards. Ab dem 3. Quartal 2018 berichtet er in seiner Funktion an Werner M. Bahlsen und ist verantwortlich für die Bereiche Corporate Finance & Taxation, Corporate Controlling & BICC, Corporate Development & Sustainability, Legal und Compliance.

Jörg Hönemann ist derzeit Partner bei der Unternehmensberatung Ernst & Young mit Dienstsitz in Hannover. Er ist Mitglied des Regional Lead Teams (DACH) und leitet bei EY das Automotive & Transportation-Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er hat langjährige Erfahrung insbesondere in der Betreuung internationaler Automobilhersteller und -zulieferer

Jörg Hönemann tritt die Nachfolge von Helge Wieneke an, der Ende Februar das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um an eigenen Geschäftsideen zu arbeiten. Zum Management Board der Bahlsen Gruppe gehören neben Werner M. Bahlsen und künftig Jörg Hönemann zudem Daniela Mündler, Michael Hähnel und Scott Brankin.