Danone Deutschland:Nachfolger als Sales Director

17.01.2018 Lebensmittel Praxis

Seit Anfang Januar ist Sandro Tichelli neuer Sales Director bei Danone Deutschland. Er folgt auf Remco Louwers, der im Juli vergangenen Jahres die Position des Country Managers für Danone Deutschland übernommen hat.

Der 36-jährige Tichelli ist als Sales Director Mitglied im Leadership Team von Danone Deutschland. Er verantwortet nach Unternehmensangaben die strategische Steuerung und Organisation der Vertriebstätigkeiten und die Weiterentwicklung der Handelsbeziehungen. Tichelli berichtet direkt an Remco Louwers.

Der Schweizer begann seine Karriere bei Danone und hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Positionen im Marketing und Sales in der Schweiz und in Deutschland inne. Zuletzt war Tichelli als Customer Group Director für Danone in München tätig. Dabei habe er maßgeblich mitgewirkt bei der Umsetzung von Handels-Projekten im Rahmen der Danone Category Vision.