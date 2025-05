Dänemark

Lidl Dänemark stoppt Tabakverkauf bis 2028

Der Discounter Lidl will in Dänemark den Verkauf von Tabak- und Nikotinprodukten bis 2028 komplett einstellen. Das Unternehmen unterstützt damit eine Initiative der dänischen Regierung. In Neugeschäften verzichtet Lidl bereits jetzt auf Tabakwaren, in Bestandsfilialen schrumpft das Sortiment um 40 Prozent.