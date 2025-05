Mobile Payment - Paypal startet Smartphone-Bezahlung an deutschen Kassen

Paypal führt in Deutschland erstmals das Bezahlen per Smartphone an der Ladenkasse ein. Kunden können ihre Einkäufe künftig in Raten bezahlen. Das Unternehmen plant zudem ein Cashback-Programm für Zahlungen im Geschäft.

Das Bezahlen mit dem Smartphone ist auf dem Vormarsch. Das Bezahlen an der Ladenkasse soll bald auch mit Paypal möglich sein. Bildquelle: Paypal

Paypal führt in Deutschland als weltweit erstem Markt das Bezahlen per Smartphone an der Ladenkasse ein. Der Bezahldienst startet in den kommenden Wochen seine erste kontaktlose mobile Wallet, wie das Unternehmen mitteilte. Verbraucher können dann über die Paypal-App mit ihrem Smartphone überall dort bezahlen, wo kontaktlose Mastercard-Zahlung akzeptiert wird. Die allermeisten Lebensmittelhändler in Deutschland verfügen über die entsprechenden Terminals.

Das Unternehmen bietet den Nutzern zudem erstmals eine Gesamtübersicht ihrer Online- und Offline-Einkäufe in der App an. Kunden können ihre Einkäufe im Laden künftig auch in Raten bezahlen. Paypal führt dafür die „Ratenzahlung To Go“ ein. Die Nutzer können die Kosten ihrer Einkäufe nach eigenen Angaben über drei, sechs, zwölf oder 24 Monate aufteilen.

Cashback-Programm bei bestimmten Händlern geplant

Paypal plant außerdem ein Cashback-Programm für Zahlungen im Laden. Die Nutzer sollen „bei zahlreichen Top-Marken“ Prämien erhalten, wenn sie mit der App bezahlen. Das Unternehmen will dazu in den kommenden Wochen weitere Details bekanntgeben.

„Je weiter sich die Technologie entwickelt, desto schwerer sind die Vorteile digitalen Bezahlens zu ignorieren“, zitierte das Unternehmen Jörg Kablitz, den Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz, in der Mitteilung. „Das ist die bislang größte Investition von Paypal in die Produktentwicklung für unsere Kunden in Deutschland“, ergänzte Kablitz den Angaben zufolge.

Wandel im Barzahlerland Deutschland

Deutschland galt lange als Land der Barzahler. Und noch bezahlen mehr Menschen ihre Einkäufe mit Münzen und Scheinen als in anderen europäischen Ländern. Doch elektronische Bezahlverfahren sind seit Jahren auf dem Vormarsch und wurden durch die Corona-Pandemie zusätzlich beflügelt. Die meisten Verbraucher, die nicht bar bezahlen wollen, zücken an der Kasse ihre Giro- oder Kreditkarte.

Doch auch das Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch wird populärer, besonders unter den Jüngeren. In einer repräsentativen Umfrage von Mastercard unter 1.004 Konsumenten Ende 2024 gaben mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Befragten an, im zurückliegenden Jahr Mobile Payment genutzt zu haben. Unter den 18- bis 29-Jährigen waren es sogar fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten.