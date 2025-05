Konsumklima Deutschland - Einzelhandelsumsätze sinken im März leicht

Das Geschäft mit Lebensmitteln erreichte leichte Zuwächse, während Nicht-Lebensmittel wie beispielsweise Textilien oder Schuhe etwas seltener gefragt waren als im Februar. Bildquelle: Getty Images

Der Einzelhandel in Deutschland hat im März 2025 weniger Umsatz erzielt als im Vormonat. Die Erlöse sanken kalender- und saisonbereinigt preisbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber Februar. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Positive Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel

Der Lebensmitteleinzelhandel entwickelte sich dabei positiv. Die Umsätze stiegen in diesem Segment preisbereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, so die Wiesbadener Behörde. Auch der Internet- und Versandhandel legte zu. Die Händler erzielten hier ein Plus von 0,6 Prozent. Dagegen verzeichnete der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln wie Textilien oder Schuhen einen Rückgang um 0,6 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2024 wuchs der gesamte Einzelhandelsumsatz preisbereinigt um 2,2 Prozent. Einschließlich der Preiserhöhungen betrug das Plus 3,2 Prozent. Besonders stark entwickelte sich der Online- und Versandhandel mit einem preisbereinigten Zuwachs von 9,5 Prozent zum Vorjahresmonat.

Der Februar 2025 verlief für den Einzelhandel noch positiv. Nach einer Revision der vorläufigen Ergebnisse stieg der Umsatz in diesem Monat preisbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber Januar. Ursprünglich hatte das Statistische Bundesamt ein Plus von 0,8 Prozent gemeldet.