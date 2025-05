Handelskooperation - EK Retail erweitert Aufsichtsrat auf sechs Mitglieder

Der Aufsichtsrat von EK Retail (von links) besteht aus Peter Dirks (stellvertretender Vorsitzender), Nico Vanderveen, Wolfgang Neuhoff, Johannes Lenzschau (Vorsitzender), Paul Berden und Dr. Marc Zgaga. Bildquelle: EK Retail

Die Verbundgruppe EK Retail hat ihren Aufsichtsrat erweitert und neu aufgestellt. Die Vertreterversammlung wählte am 28. April in Amersfoort Paul Berden aus den Niederlanden und Dr. Marc Zgaga aus Deutschland neu in das Gremium, wie das Unternehmen mitteilte. Der Aufsichtsrat besteht damit erstmals aus sechs Mitgliedern.

Johannes Lenzschau aus Wildeshausen wurde für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. In einer internen Sitzung wählte der neu konstituierte Aufsichtsrat Lenzschau zum neuen Vorsitzenden. Peter Dirks aus Naarden übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Der bisherige Vorsitzende Hannes Versloot trat nicht zur Wiederwahl an. Versloot hatte den Vorsitz 2020 übernommen.

Der neue Aufsichtsrat Paul Berden führt die Berden Retail mit Hauptsitz in Venlo-Blerick. Das Unternehmen betreibt nach Angaben von EK Retail 22 Geschäfte mit rund 700 Mitarbeitern im Osten der Niederlanden und ist in den Bereichen Mode und Möbel tätig. Berden gehörte zuvor dem Aufsichtsrat der Euretco an, die nun mit dem Aufsichtsrat von EK Retail fusioniert.

Mittelstandsverbund-Chef Zgaga bringt politische Expertise ein

Dr. Marc Zgaga leitet seit 2009 als Geschäftsführer den Mittelstandsverbund in Berlin und Brüssel. Der promovierte Jurist verantwortet dort die politische Interessenvertretung von Einkaufs- und Marketingverbundgruppen. Seit 2006 führt er zudem als Vorstandsvorsitzender die ZGV-Dienstleistungsgesellschaft ServiCon Service & Consult in Köln.

Die Vertreterversammlung von EK Retail fand in Amersfoort statt, wohin das Unternehmen seinen niederländischen Sitz von Hoevelaken verlegen wird. Die Versammlung repräsentiert nach Unternehmensangaben über 3.800 Handelspartner aus verschiedenen Ländern, Betriebsformen und Branchen.

„Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns mit Blick auf die Interessen der Handelspartner unserer von ständiger Entwicklung und internationalem Wachstum geprägten Verbundgruppe sehr auf die Zusammenarbeit mit Paul Berden und Dr. Marc Zgaga“, zitierte das Unternehmen CEO Martin Richrath.