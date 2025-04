Bonusprogramm-Offensive Payback startet Coupon-Aktion für 100 Millionen Kunden Beitrag teilen Das Bonusprogramm Payback begrüßt die neuen Partner Edeka und Netto mit der nach eigenen Angaben größten Coupon-Kampagne der Unternehmensgeschichte. Die Aktion läuft von April bis Juni 2025. Mittwoch, 23. April 2025, 07:15 Uhr Theresa Kalmer

Am 28. April 2025 startet Payback seine große Welcome to the Family Verbundkampagne, die über alle Payback Kanäle, über Partnerunternehmen sowie auf Out-of-Home-Flächen in ganz Deutschland beworben wird. Bildquelle: Payback