Lebensmittelverschwendung - Aldi Süd nimmt krummen Spargel ins Sortiment

Aldi Süd erweitert sein Angebot an optisch unperfekten Lebensmitteln um deutschen Spargel. Der Discounter verkauft den Spargel mit kleinen Schönheitsfehlern bis Juni unter seiner Eigenmarke „Krumme Dinger" – ein Schritt gegen Lebensmittelverschwendung.

Nicht immer so schön: Spargel kann auch optische Mängel haben und trotzdem schmecken. Bildquelle: VSSE e.V./Christoph Göckel

Aldi Süd erweitert sein Angebot an optisch unperfekten Lebensmitteln und verkauft ab sofort auch deutschen Spargel mit kleinen Schönheitsfehlern. Der Discounter bietet den weißen und violetten Spargel unter seiner Eigenmarke „Krumme Dinger“ an, wie er mitteilte. Der Verkauf des unperfekten Spargels eröffnet Erzeugern und Lieferanten eine zusätzliche Absatzmöglichkeit.

Verkauf in 1,5-kg-Packung aus Papier

Der Spargel wird ab dem heutigen 22. April bis Juni in allen rund 2.000 Filialen von Aldi Süd erhältlich sein. Er stammt vollständig aus Deutschland und kommt in einer 1,5-kg-Packung aus Papier in den Handel. Wegen der kleinen optischen Mängel wie Krümmungen oder Schalenfehler kostet der Spargel weniger als herkömmliche Ware.

Mit dieser Initiative will Aldi Süd einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten. Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung fallen in Deutschland jährlich etwa 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an.

Aldi Süd plant Werbekampagne für unperfekte Lebensmittel

„Krumme Dinger“ gibt es bei Aldi Süd bereits seit 2017. Unter dieser Marke verkauft das Unternehmen Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern, die geschmacklich nicht von makellosen Produkten abweichen. Das Sortiment wechselt je nach Saison und Region und umfasst beispielsweise auch Äpfel, Kaki, Wiener Würstchen und Salami.

Aldi Süd will in den kommenden Wochen verstärkt für das neue Angebot werben. Der Discounter möchte seine Kunden über verschiedene Kanäle wie die eigene Internetseite, soziale Medien und direkt in den Filialen über das Thema unperfekte Lebensmittel informieren.