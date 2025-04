Kaufland hat an fünf weiteren Standorten Pfandautomaten mit Multi-Feed-System installiert. Die Automaten des Herstellers Tomra ermöglichen es den Kunden, ihr gesamtes Leergut in einem Schwung einzuwerfen, teilte das Unternehmen mit.

Leergut Kaufland testet schnellere Pfandautomaten in weiteren Filialen

Schneller Pfand zurückgeben: Kaufland testet neue Multi-Feed-Automaten in weiteren Filialen. Bildquelle: Kaufland

Der Einzelhändler Kaufland stattet fünf weitere Standorte mit neuartigen Pfandautomaten aus. Die Geräte des Herstellers Tomra ermöglichen es Kunden, ihr gesamtes Leergut auf einmal einzuwerfen. Die neuen Automaten stehen in Dortmund, Ludwigsburg, Worms, Ahrensfelde und ab Mitte Mai auch in Leipzig.

Das System hatte Kaufland bereits seit dem vergangenen Frühjahr in einer Filiale im baden-württembergischen Steinheim getestet. Nach den positiven Erfahrungen bleibt der Automat dort nun dauerhaft im Einsatz, wie das Unternehmen mitteilte. An den fünf neuen Standorten kommt die sogenannte Crystal-Version des Tomra R2 zum Einsatz. Diese ermöglicht neben der Rückgabe von PET-Flaschen und Dosen auch die Rücknahme von Glasflaschen. Die Kunden müssen laut der Mitteilung nur noch auf Start drücken, das Leergut einwerfen und den Vorgang mit Fertig abschließen. Ein Touchscreen führt durch den Prozess. Der Automat sortiert das Leergut automatisch und stellt den Pfandbon aus.

„Vor allem für Kunden mit größeren Mengen an Leergut ist der Automat ideal, weil er die Leergutabgabe für sie deutlich beschleunigt und vereinfacht“, so Florian Hermanski, der bei Kaufland für die Pfandrücknahmesysteme verantwortlich ist. Nach Angaben des Unternehmens ist die Rückgabe je nach Abgabemenge bis zu fünfmal schneller als an herkömmlichen Pfandautomaten.