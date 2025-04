Eigenmarken-Strategie - Rewe führt neue Biermarke Kosmonaut in Ostdeutschland ein

Rewe hat pünktlich zum morgigen Tag des deutschen Bieres eine neue Getränke-Eigenmarke für den Osten und Nordosten entwickelt: Kosmonaut. Das erste Produkt ist ein helles Bier. Bildquelle: Rewe Group

Der Lebensmittelhändler Rewe hat eine neue Getränke-Eigenmarke namens Kosmonaut eingeführt. Das erste Produkt der Marke ist ein Helles Bier, das die Mauritius Brauerei in Zwickau für Rewe braut, wie der Einzelhändler mitteilte. Die 1859 gegründete Brauerei hat das Bier zusammen mit Rewe entwickelt.

Das Bier ist exklusiv in den Rewe-Märkten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erhältlich. „Wir haben uns ganz bewusst für ein Helles entschieden. Der Bierstil in Verbindung mit dem sehr attraktiven Preis verschafft unserem Kosmonaut ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb“, erklärte Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Rewe Ost, in der Mitteilung. „Das Ergebnis ist ein süffiges, weniger hopfiges Bier mit vollem Geschmack“, fügte er hinzu.

Helles Bier hat sich nach Angaben von Rewe in den vergangenen Jahren zu einem Trendgetränk entwickelt. Es handelt sich um ein untergäriges Vollbier mit ausgewogenem Malz- und Hopfengeschmack. Die Bierspezialität wurde 1894 erstmals in Bayern gebraut.

Rewe setzt auf Mehrweg-System

Der Lebensmittelhändler setzt bei der neuen Eigenmarke auf Mehrweg-Glasflaschen vom Typ NRW aus Braunglas. Diese können nach Angaben des Umweltbundesamts bis zu 50 Mal wieder befüllt werden. Mehrwegflaschen machen nach eigenen Angaben 60 Prozent des gesamten Getränkesortiments von Rewe aus. Das Kosmonaut-Bier ist als Einzelflasche und im 20er-Kasten erhältlich.

Rewe betreibt in der Vertriebsregion Ost 586 Supermärkte und beschäftigt dort nach eigenen Angaben rund 29.500 Mitarbeiter in Märkten, Logistikzentren und der Verwaltung. Die Märkte verzeichneten im vergangenen Jahr mehr als 360 Millionen Kundenbesuche. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich 2023 auf 30,6 Milliarden Euro. Die neue Eigenmarke ist Teil der Vertriebsstruktur des Unternehmens, das in mehrere Regionen aufgeteilt ist.