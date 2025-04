Drogeriekette baut um - Rossmann modernisiert Filialen mit neuem Design

Die erste Rossmann-Filiale im neuen Anstrich eröffnete Ende März in Wennebostel nahe der Unternehmenszentrale in Burgwedel. Bildquelle: Rossmann

Der Drogeriekonzern Rossmann hat ein neues Ladendesign vorgestellt. Die erste Filiale im neuen Design eröffnete Ende März in Wennebostel nahe der Unternehmenszentrale in Burgwedel, wie Rossmann mitteilte. Der Markt verfügt auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern über mehr als 18.500 Artikel.

Das neue Konzept setzt nach Angaben des Unternehmens auf eine wärmere Atmosphäre und eine bessere Orientierung für die Kunden. Sortimentsbereiche wie Kosmetik, Duft, Ideenwelt, Biokost sowie Baby und Kind erhielten farbliche Markierungen und Rahmen als Orientierungspunkte. Der Einsatz von warmen Holztönen soll eine einladende Atmosphäre schaffen. Neben regulären Kassen bietet der Markt zwei Selbstbedienungskassen, an denen Kunden ihre Einkäufe selbstständig scannen können.

„Mit dem neuen Rossmann-Ladendesign beschreiten wir optisch neue Wege. Keine Revolution, sondern eine Evolution – ich sehe hier viel Licht und Farbe“, zitierte das Unternehmen Raoul Rossmann, den Sprecher der Geschäftsführung, in der Mitteilung. „Besonders stolz macht mich die Art und Weise, wie Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen das neue Design gemeinsam entwickelt und durchdacht haben“, ergänzte er.

Rossmann plant flächendeckende Modernisierung

Ab August will Rossmann das neue Ladendesign bei allen Neueröffnungen und Umbauten einführen. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben, das neue Konzept innerhalb der nächsten fünf Jahre in mindestens der Hälfte aller Filialen umzusetzen. Rossmann will dafür verstärkt in das neue Konzept investieren.

Zu den Neuerungen gehört auch ein Service-Bereich mit einer Fotostation und einer Abholstation für Online-Bestellungen. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben die Verbindung zwischen Online- und stationärem Handel stärken. Auch der Eingangsbereich wurde neu gestaltet. Dort fallen besonders die Einhausungen für die Kinder-Einkaufswagen auf. Im Check-in- und Check-out-Bereich setzt Rossmann nach eigenen Angaben auf eine gezielte Farb- und Formgebung, um die Marke deutlicher hervorzuheben.