Nach schweren Hygiene-Vorwürfen - Kaufland schließt zwei Filialen vorübergehend

Versprechen von Qualität und Frische: Das Unternehmen Kaufland sieht sich aber zurzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt. Bildquelle: Kaufland

Reporter des Magazins „Stern“ und der RTL-Sendung „Team Wallraff“ werfen der Handelskette Kaufland massive Verstöße gegen Hygiene und Lebensmittelsicherheit vor. Sie hatten nach eigenen Angaben seit Juli 2024 in 50 Filialen in 12 Bundesländern Untersuchungen vorgenommen. Bei 48 der 50 geprüften Märkte seien teils gravierende und gesundheitsgefährdende Hygienemängel herausgefunden worden.

Angeblich zum Teil bedenkliche Lebensmittelproben

Unter anderem arbeiteten zwei Reporterinnen verdeckt in zwei Märkten. In Bad Tölz sollen Beschäftigte an der Frischetheke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von Waren getrickst haben. Außerdem seien zum Beispiel defekte Kühltruhen und Schimmel dokumentiert worden. Und in Homburg soll es den Recherchen zufolge Probleme mit Mäusen gegeben haben. Informanten schickten angeblich Fotos von einer toten Maus auf einer Toastbrotverpackung.

Darüber hinaus haben die Journalisten nach eigener Darstellung in 80 Prozent der Fälle mit Schimmel befallene Kühltruhen vorgefunden. 30 gezogene Lebensmittelproben aus 10 Filialen waren zum Teil bedenklich, heißt es. So wurden laut der beteiligten Journalisten in 15 Proben Campylobacter nachgewiesen, sprich Fäkalkeime auf Hähnchenfleisch. Und 11 Proben enthielten antibiotikaresistente Erreger. Ferner behaupteten die Reporter ein Klima der Angst und des Drucks auf die Mitarbeiter, das bei Kaufland herrsche.

Kaufland spricht von umfassender Aufarbeitung

Eine Anfrage der Lebensmittel Praxis blieb zunächst unbeantwortet. Gegenüber der Deutschen Presseagentur teilte Kaufland mit: „Bereits vor der Berichterstattung haben wir die Vorfälle umfassend überprüft und Maßnahmen zur Behebung der Mängel eingeleitet.“ Ein Großteil sei mittlerweile behoben. Außerdem laufe aktuell eine umfassende und detaillierte Aufarbeitung, wie es zu diesen Vorfällen habe kommen können.

Gegenüber RTL betonte Kaufland: „Die Frische und Qualität unserer Produkte haben für uns kompromisslose Priorität. Hier dulden wir keine Abweichungen.“ Bei den bemängelten Kühlmöbeln handele es sich zum überwiegenden Teil noch um Altgeräte, die im Rahmen umfangreicher Investitionen nach und nach ausgetauscht würden. Beschlagene Scheiben und austretendes Kondenswasser hätten keine Auswirkungen auf die Funktion der Geräte.

Kaufland hat seinen Hauptsitz in Neckarsulm im Norden Baden-Württembergs. Die Supermarktkette hat nach eigenen Angaben mehr als 770 Filialen und über 90.000 Beschäftigte in Deutschland. Kaufland ist wie der Discounter Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe.