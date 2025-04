Einzelhandel - Rossmann wird Mitglied im Handelsverband Deutschland

Rossmann zählt zu den großen Drogeriemarktketten in Deutschland – und gehört nun auch dem HDE an. Bildquelle: Rossmann

Die Drogeriemarktkette Rossmann ist dem Handelsverband Deutschland (HDE) beigetreten. Der Verband hat das Unternehmen zum 1. April 2025 als neues Mitglied aufgenommen, wie der HDE mitteilte.

„Mit seiner beeindruckenden Unternehmenshistorie und Innovationskraft wird sich der Familienunternehmer Raoul Roßmann in dieser so wichtigen Zeit mit wertvollen Impulsen in die Branchenvertretung des HDE und damit in den politischen Diskurs einbringen können“, erklärte HDE-Präsident Alexander von Preen in der Mitteilung. „Unsere bisher schon sehr gute Zusammenarbeit werden wir nun noch weiter vertiefen und Handelsthemen gemeinsam vorantreiben“, ergänzte Raoul Rossmann, Sprecher der Rossmann-Geschäftsführung.

Der HDE vertritt nach eigenen Angaben rund 280.000 Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. Diese beschäftigen demnach drei Millionen Menschen an 400.000 Standorten und erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr als 660 Milliarden Euro.