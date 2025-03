Nach Insolvenz

Französischer Unternehmer plant Tupperware-Comeback

Der französische Unternehmer Cédric Meston will der traditionsreichen Marke Tupperware in Europa zu einem Neustart verhelfen. Nach der Insolvenz der US-Mutterfirma kündigt der Franzose die Rückkehr von Tupperware in mehrere europäische Länder an. Erste Produkte sollen bereits ab April in den Handel kommen.