Arbeitsmarkt-Analyse Homeoffice-Quote in Deutschland steigt auf 24,5 Prozent

Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice hat in Deutschland zugenommen. Laut Ifo-Institut arbeiten inzwischen 24,5 Prozent der Arbeitnehmer zumindest teilweise von zu Hause. Im Handel ist die Quote lediglich halb so hoch.