Die Team Beverage AG vollzieht einen Wechsel im Aufsichtsrat. Guido Mockel (Foto) von der Radeberger Gruppe folgt auf Ulf Kampruwen. Zudem gewinnt das Unternehmen mit Wilhelm Bröker Getränkelogistic einen neuen Großhandelspartner in Duisburg.

Getränkehandel Team Beverage beruft Guido Mockel in den Aufsichtsrat

Radeberger-Manager Guido Mockel zieht in den Aufsichtsrat von Team Beverage ein. Bildquelle: Team Beverage

Die Team Beverage hat einen Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Guido Mockel, Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer für das Brauereigeschäft bei der Radeberger Gruppe, folgt auf Ulf Kampruwen, wie das Unternehmen mitteilte. Kampruwen war zuvor bereits als Geschäftsführer für das Handels- und Distributionsgeschäft der Radeberger Gruppe ausgeschieden. Der Wechsel wurde zum 19. März 2025 wirksam.

„Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danken wir Ulf Kampruwen herzlich für sein langjähriges Engagement, seine Expertise und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Team Beverage“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Holger Penndorf laut der Mitteilung. Penndorf ist zugleich Geschäftsführer der F&B – Food and Beverage Services. „Durch seine langjährige Erfahrung als Geschäftsführer der Radeberger Gruppe ist er mit Team Beverage bestens vertraut und wird wertvolle Impulse einbringen“, sagte Penndorf über den neuen Aufsichtsrat Mockel.

Team Beverage gewinnt neuen Großhandelspartner

Zudem hat Team Beverage sein Großhandelsnetzwerk erweitert. Die Wilhelm Bröker Getränkelogistic aus Duisburg ist zum 1. Januar 2025 der Großhandels-Verbundgruppe beigetreten. Das von Udo und Dario Bröker in dritter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und beliefert mit 20 Fahrzeugen über 200 Gastronomiebetriebe in Duisburg und Umgebung. Das Unternehmen wurde 1973 von Wilhelm Bröker gegründet und betreut auch das Veranstaltungsgeschäft in der Region.

„Die langjährige Geschäftsbeziehung zu Team Beverage Solution im Streckengeschäft und der besondere Anreiz der Bestellplattform Gastivo haben uns überzeugt, dieser starken Verbundgruppe beizutreten“, begründete Geschäftsführer Udo Bröker den Schritt laut der Mitteilung.

Team Beverage bezeichnet sich als marktführende Distributions-, Einkaufs-, Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform der Getränkebranche in Deutschland. Das Unternehmen ist in den Absatzkanälen Convenience, Gastronomie, Getränke-Einzelhandel und Großhandel aktiv. Zu den Aktionären gehören der Mehrheitsgesellschafter F&B – Food & Beverage Services (Transgourmet und Oetker Gruppe) sowie die Süddeutsche Getränkedistribution (Paulaner Brauerei Gruppe).

Die Großhandelspartner der Team Beverage profitieren nach Unternehmensangaben von Leistungen in den Bereichen Einkauf und Vermarktung, Datenmanagement, Category Management, Marketing und E-Commerce, Supply Chain Management und Logistik, Finanzservices sowie Eigen- und Exklusivmarken.