Studie von Allianz Trade - Zahl der Pleiten steigt stärker als erwartet

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland und weltweit steigt schneller als prognostiziert. Der Kreditversicherer Allianz Trade korrigiert seine Erwartungen nach oben. Besonders Deutschland ist betroffen.

Anhaltender Anstieg der Firmenpleiten: Insolvenzzahlen in Deutschland und weltweit steigen schneller als erwartet. Bildquelle: Getty Images

Laut der jüngsten Insolvenzstudie von Allianz Trade steigen die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland stärker als erwartet. Nach einem Anstieg um 22 Prozent im vergangenen Jahr rechnen die Analysten für 2025 mit einer weiteren Zunahme um 10 Prozent auf rund 24.300 Fälle. Auch 2026 soll der Trend mit einem moderaten Plus von zwei Prozent anhalten. Ursachen sind strukturelle Herausforderungen wie Wettbewerbsfähigkeit, grüne Transformation und Handelsunsicherheiten. Weltweit setzte sich der Anstieg fort.

Handelskonflikt könnte Insolvenzzahlen erhöhen

Nach einem erwarteten Plus von zehn Prozent in 2024 prognostiziert Allianz Trade für 2025 eine Zunahme um sechs Prozent (statt drei Prozent) und für 2026 um drei Prozent. Besonders betroffen sind die Vereinigten Staaten mit elf Prozent im Jahr 2025 und sechs Prozent im Jahr 2026 sowie Asien mit fünf Prozent im Jahr 2025 und sechs Prozent im Jahr 2026.

Das neue fiskalische Paket von Union und SPD mit einem 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturfonds könnte nach Einschätzung von Allianz Trade gegensteuern. „Das Paket könnte helfen, doch die Risiken bleiben hoch. Ein Handelskonflikt könnte die Insolvenzzahlen bis 2026 um 1.000 Fälle erhöhen“, so Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sorgen bereiteten insbesondere Zahlungsausfälle in wichtigen Exportmärkten.

Auch hohe Zinssätze belasten wirtschaftliche Erholung

Auch hohe Zinssätze belasten die wirtschaftliche Erholung. „Wir erwarten, dass die weltweiten Unternehmensinsolvenzen 2025 um sechs Prozent und 2026 um drei Prozent steigen“, erklärt Aylin Somersan Coqui, CEO von Allianz Trade. Anhaltende Unsicherheiten könnten zudem Investitionen bremsen. Ein Handelskrieg bleibe jedoch das größte Risiko. „Ein eskalierender Konflikt könnte die weltweiten Insolvenzen bis 2026 um bis zu 8,3 Prozent steigen lassen“, so Maxime Lemerle, Leiter der Insolvenzforschung. Tausende zusätzliche Pleiten wären die Folge.

Eine Erweiterung der Kreditvergabe könnte Unternehmen helfen, ihre finanzielle Stabilität zu sichern. Allianz Trade warnt jedoch vor steigenden Finanzierungskosten, die besonders hochverschuldete Firmen unter Druck setzen könnten.