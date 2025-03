Digitale Kundenkommunikation - Metro Deutschland führt RCS-basierten Messaging-Dienst ein

Kurz, knapp und wichtig: Metro Deutschland hat seinen Kommunikationskanal modernisiert. Bildquelle: Metro Deutschland

Metro Deutschland führt einen neuen Kommunikationskanal ein. Der Großhändler setzt künftig auf Rich Communication Services (RCS), den Nachfolger der SMS-Technologie. Dieser Dienst, Metro Chat genannt, ermöglicht es registrierten Kunden, Angebote und Aktionen direkt in der vorinstallierten Nachrichten-App ihres Smartphones zu empfangen.

Whatsapp-Service mit sechsstelliger Abonnentenzahl

Metro Chat löst schrittweise den bisherigen Whatsapp-Service ab, der zuletzt eine sechsstellige Zahl an Abonnenten erreichte. Michael Baumann, Leiter der digitalen Geschäftsentwicklung bei Metro Deutschland, erläutert die Beweggründe: „Die Erwartungen an digitale Kommunikation haben sich grundlegend verändert. Unsere Kunden wünschen sich einen schnellen und einfachen Zugang zu relevanten Informationen, ohne dabei zusätzliche Hürden nehmen zu müssen.“

Erster Großhändler mit einheitlicher Messaging-Lösung

Die Einführung von Metro Chat folgt auf die Zusammenführung der Messenger-Dienste von Android und Apple Ende 2024. Seitdem ist RCS mit iOS 18.1 auch auf iPhones verfügbar. Dies ermöglicht Metro, als erstem Großhändler in Deutschland, eine flächendeckende und einheitliche Messaging-Lösung anzubieten. Die Technologie verspricht mehr Reichweite, erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine einfachere und flexiblere Nutzung.

Metro Chat bietet Karussell-Feature für Angebote

Ein besonderes Merkmal von Metro Chat ist das Karussell-Feature. Es ermöglicht den Versand mehrerer Botschaften in einer einzigen Nachricht. Kunden können so direkt in der Nachrichten-App durch verschiedene aktuelle Angebote blättern. Der Dienst steht ausschließlich Gewerbetreibenden mit gültiger Metro Kundenkarte zur Verfügung.

Metro versichert, dass bei der Nutzung von Metro Chat der Schutz personenbezogener Daten gewährleistet sei. Das Unternehmen verarbeite alle übermittelten Informationen sicher und halte die geltenden Datenschutzbestimmungen ein.