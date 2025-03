Sortimentsvielfalt - Kaufland startet heute neue Imagekampagne

Kaufland will mit einer neuen Kampagne sein Image bei den Verbrauchern aufbessern. Bildquelle: Kaufland

Die Vielfalt seines Sortimentes will der Lebensmittelhändler Kaufland in den Mittelpunkt seiner neuen Imagekampagne stellen, die am heutigen Donnerstag gestartet wurde. Die Kampagne knüpft an den im vergangenen Jahr eingeführten Slogan „Hier bin ich richtig“ an.

Humorvolles Aufgreifen typischer Klischees

Die Kampagne greift nach Angaben von Kaufland humorvoll typische Klischees über das Unternehmen auf. Kurze Spots zeigen verschiedene Kundengruppen, die zunächst Vorbehalte gegenüber dem Sortiment äußern. Diese Vorbehalte widerlegt das Unternehmen dann, indem es die große Auswahl an Produkten präsentiert. Ein Beispiel: Eine Mutter erklärt, sie wolle erst bei Kaufland einkaufen, wenn sie dort den kompletten Einkauf in Bio-Qualität erledigen könne. Daraufhin zeigt die Kamera eine Kaufland-Filiale mit 2.300 Bio-Produkten.

Kaufland: Bieten Auswahl, Frische und Qualität zu niedrigen Preisen

„Bei Kaufland können unsere Kunden bei jedem Einkauf Auswahl, Frische und Qualität zu niedrigen Preisen erwarten“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland. Die Kampagne solle zeigen, „warum ein Einkauf bei Kaufland immer die richtige Wahl ist – auch, wenn man das vorher vielleicht nicht gedacht hätte“, so Schneider weiter.

Kaufland setzt auf Multichannel-Strategie und Influencer

Kaufland spielt die Kampagne ab dem 6. März über verschiedene Kanäle aus, darunter Fernsehen, Printmedien, Online und Radio. Zusätzlich plant das Unternehmen einen Social-Media-Auftritt mit bekannten Influencern wie Eko Fresh und Anna Antonje. Dabei will Kaufland das „Märchen-Kultformat“ des Influencers Julien Bam im Kaufland-Stil fortsetzen.

Das Unternehmen betont in der Mitteilung, es führe über 30.000 Artikel im Sortiment, darunter eine große Auswahl an Obst und Gemüse, Bio-Produkten sowie veganen und glutenfreien Alternativen. Zudem verweist Kaufland auf sein umfangreiches Drogeriesortiment mit mehr als 9.000 Artikeln.