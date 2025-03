Getränkehandel - Get N Gruppe erzielt 2,1 Milliarden Euro Umsatz

Get N agiert nicht nur als Großhändler, sondern betreibt auch unter verschiedenen Marken Getränkefachmärkte und beliefert die Gastronomie. Bildquelle: Getty Images

Die Get N Gruppe hat im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 2,1 Milliarden Euro erzielt. Das Absatzvolumen lag bei 21,5 Millionen Hektolitern, was einem Minus von 2,5 Prozent entspricht, wie der Getränkefachgroßhändler mitteilte. Der Rückgang resultiere hauptsächlich aus Veränderungen in der Belieferungsstruktur.

Die Getränkefachmärkte der Gruppe entwickelten sich nach eigenen Angaben besser als der Gesamtmarkt. Die unter den Marken Bilgro, Hol ab!, Löschdepot und Vollgut geführten Regiemärkte steigerten ihren Umsatz um 2,4 Prozent. Der flächenbereinigte Absatz wuchs um 0,8 Prozent. Zum Vergleich: Das Marktforschungsinstitut Yougov Shopper Intelligence meldete für die Getränkefachmärkte insgesamt ein Umsatzminus von 4,1 Prozent bei Kaltgetränken.

Deutliches Wachstum im Außer-Haus-Markt

Im Außer-Haus-Markt verzeichnete die Gruppe ein deutliches Plus. Die Gastro Drinks National erzielte den Angaben zufolge einen Nettoumsatz von 64 Millionen Euro. Dies entspreche einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 und markiere einen neuen Höchstwert in diesem Segment. In der Belieferung der Individualgastronomie blieb der Absatz mit einem Minus von 0,7 Prozent weitgehend stabil. Die rund 24.000 belieferten Gastronomieobjekte erreichten ein Volumen von etwa zwei Millionen Hektolitern.

„Auch in dem von herausfordernden Begleitumständen geprägten Geschäftsjahr 2024 hat die Get N ihre Rolle als der unabhängige und neutrale Partner der Getränkeindustrie erfolgreich wahrgenommen“, zitierte das Unternehmen Geschäftsführer Marcus Vollmers in der Mitteilung. Die Gruppe will nach eigenen Angaben ihre Dienstleistungen, Vermarktungskonzepte und Geschäftsprozesse weiterentwickeln.