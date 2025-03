Kunden können im Onlineshop unter futterhaus.de aus rund 5.000 Artikeln für Haustiere wählen. Bildquelle: Pixel-Shot - stock.adobe.com

Der Tierbedarfshändler Futterhaus hat einen Online-Shop gestartet. Die neue digitale Filiale bietet rund 5.000 Artikel für Haustiere an, wie das Unternehmen mitteilte. Der Start des Online-Shops erfolgt in einer schwierigen Phase für das Unternehmen: Futterhaus verzeichnete 2024 erstmals in seiner Geschichte einen Umsatzrückgang.

Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe sank 2024 um 0,6 Prozent auf 577 Millionen Euro. In Deutschland ging der Umsatz um 0,7 Prozent auf 519,3 Millionen Euro zurück. Lediglich die österreichischen Märkte erzielten ein leichtes Wachstum von 0,6 Prozent auf 57,7 Millionen Euro. „Die schwache Wirtschaftslage in Deutschland drückt auch bei Tierhaltern auf die Konsumlaune“, so der kaufmännischen Geschäftsführer Kurt Bisping.

Mit dem Online-Shop will Futterhaus nach eigenen Angaben Kunden stärker an die Marke binden und Onlineumsätze vom Wettbewerb zurückholen. Die Hamburger Firma Novomind war laut der Mitteilung maßgeblich an der Umsetzung des Online-Shops beteiligt. Für die Logistik arbeitet Futterhaus mit der Fiege-Gruppe zusammen, einem der größten Logistikanbieter Europas. „Mit der Eröffnung unseres Online-Shops erweitern wir unsere traditionellen Kontaktpunkte und erfüllen den Wunsch unserer Kunden, auch in der digitalen Welt bei uns einkaufen zu können“, erklärte Geschäftsführer Kristof Eggerstedt laut der Mitteilung.

Futterhaus setzt weiter auf stationären Handel

Das Unternehmen betonte, dass der stationäre Handel weiterhin im Mittelpunkt stehe. In der Zoofachbranche würden rund 80 Prozent des Umsatzes stationär erwirtschaftet, teilte Futterhaus mit. Die Gruppe betreibt nach eigenen Angaben 442 Märkte in Deutschland und Österreich, davon 51 in Österreich. Im Jahr 2024 eröffnete das Unternehmen 16 neue Standorte, davon drei in Österreich. Für 2025 plant Futterhaus weitere Neueröffnungen.

Der Online-Shop ist Teil einer umfassenderen Digitalisierungsstrategie. Im vergangenen Jahr digitalisierte das Unternehmen bereits sein Kundenkartenprogramm. Die dazugehörige App verzeichnet nach Unternehmensangaben mehr als 600.000 aktive Nutzer.