E-Commerce-Expansion - Amazon soll Billig-Plattform Haul nach Europa bringen

Laut verschiedenen Medienberichten plant der US-Konzern Amazon die Expansion seiner Rabattplattform Haul nach Europa. Der bislang nur in den USA verfügbare Dienst soll 2025 starten. Mit dem Angebot tritt Amazon in direkte Konkurrenz zu asiatischen Billiganbietern wie Temu und Shein.

Amazon soll in diesem Jahr seine günstigen Haul-Angebote wohl auch nach Europa bringen. Bildquelle: Unsplash/Christian Wiediger

Amazon will seine Rabattplattform Haul Medienberichten zufolge noch in diesem Jahr nach Europa bringen. Der E-Commerce-Konzern plant damit einen direkten Angriff auf die chinesischen Billiganbieter Temu, Shein und AliExpress.

Wie der US-Sender „CNBC“ unter Berufung auf Insider berichtet, soll der bislang nur in den USA verfügbare Dienst 2025 in Europa starten. Amazon hatte Haul im November 2023 in den USA gestartet. Die Plattform ist ausschließlich über die Amazon-App verfügbar und bietet Produkte wie Kleidung, Kosmetik und Accessoires für weniger als 20 Dollar an. Die Waren werden dabei direkt von den überwiegend asiatischen Händlern verschickt, wodurch sich die Lieferzeit auf bis zu 15 bis 20 Tage verlängern kann.

Hinweise auf die Expansionspläne lieferten mehrere Stellenanzeigen, die Amazon kürzlich veröffentlicht hatte. Der Konzern suchte unter anderem einen Softwareentwickler für den globalen Rollout von Haul sowie einen Senior-Produktmanager für den Start in Mexiko. Die Anzeigen sind inzwischen nicht mehr verfügbar. Konkrete Aussagen von Amazon gab es dazu nicht. „Wir erkunden immer neue Wege, um unseren Kunden weltweit mehr Auswahl, niedrigere Preise und mehr Komfort zu bieten“, erklärte ein Amazon-Sprecher gegenüber „CNBC“.

Die europäische Expansion könnte laut „CNBC“ allerdings durch die Verpackungsrichtlinien des Konzerns erschwert werden. Während Amazon in Europa seit 2023 ausschließlich recycelbare Verpackungen einsetzt, verwende Haul bislang Plastikverpackungen. Dies könnte Anpassungen in der Logistik erforderlich machen.