Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg der Unternehmensgründungen in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden 120.900 neue Betriebe von größerer wirtschaftlicher Bedeutung gegründet. Trotz steigender Betriebsaufgaben übersteigt die Zahl der Neugründungen weiterhin die der Schließungen.

Statistisches Bundesamt Mehr Gründungen von Unternehmen in Deutschland

Und auf geht es! Die Gründungsbilanz ist zurzeit nicht ohne Hoffnungsschimmer. Bildquelle: Getty Images

Das Statistische Bundesamt meldet einen Anstieg der Unternehmensgründungen in Deutschland im vergangenen Jahr. Die Behörde zählte 120.900 neue Betriebe von größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Dies entspricht einer Zunahme von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2,7 Prozent mehr Betriebsaufgaben

Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Betriebsaufgaben. 99.200 Unternehmen stellten ihre Tätigkeit ein, was einem Zuwachs von 2,7 Prozent entspricht. Trotzdem übersteigt die Anzahl der Neugründungen weiterhin deutlich die der Schließungen. Diese Entwicklung hält seit 2003 an, so das Statistische Bundesamt.

Als Betriebe von größerer wirtschaftlicher Bedeutung stufen die Statistiker Unternehmen ein, die als juristische Person oder Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit entstehen. Auch ein Handelsregistereintrag, die Beschäftigung von Mitarbeitern oder der Besitz einer Handwerkskarte führen zu dieser Einstufung.

Gewerbeämter melden Zuwachs bei Kleinunternehmen

Die Gewerbeämter verzeichneten zudem einen leichten Anstieg bei Kleinunternehmen und Nebenerwerbstätigkeiten. Insgesamt meldeten Gründer 594.500 neue Gewerbe an, ein Plus von 0,2 Prozent. Die Zahl der Gewerbeaufgaben wuchs hingegen um 3,4 Prozent auf 503.400.

Diese Zahlen zeigen, dass viele Menschen in Deutschland trotz der wirtschaftlichen Stagnation unternehmerische Chancen erkennen und nutzen.