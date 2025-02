Backwaren - Schwarz Produktion investiert 300 Millionen Euro in Großbäckerei

Die Schwarz Gruppe baut ihre Großbäckerei in Halle massiv aus. Das Unternehmen will mehr als 300 Millionen Euro investieren und über 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Während der Lidl-Mutterkonzern expandiert, ziehen sich andere Handelsketten wie Rewe aus der Backwarenproduktion zurück.

In einer Großbäckerei wie dieser produziert Schwarz Produktion Waren für die Backshops von Lidl und Kaufland. Bildquelle: Verband Deutscher Großbäckereien

Der Lidl- und Kaufland-Lieferant Schwarz Produktion will seine Großbäckerei Bonback in Halle deutlich ausbauen. Das Unternehmen plant Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro, wie die Presseagentur dpa mitteilte. Die Zahl der Arbeitsplätze soll um mehr als 400 steigen.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben ein neues Produktionsgebäude auf zwei Ebenen errichten. Dieses soll Platz für weitere Backlinien bieten. Zusätzlich zu dem Produktionsgebäude plant Schwarz Produktion ein automatisiertes Tiefkühl-Hochregallager mit rund 60.000 Paletten-Stellplätzen. Der Ausbau soll voraussichtlich Anfang 2026 beginnen. Die erweiterte Produktion will das Unternehmen im Laufe des Jahres 2027 aufnehmen.

Die Großbäckerei in Halle stellt Backwaren für die Shops von Lidl und Kaufland her. Schwarz Produktion hatte den Standort erst Anfang 2024 übernommen. In Halle produzieren nach Angaben des Unternehmens derzeit mehr als 180 Mitarbeiter jährlich etwa 150 Millionen Steinofenprodukte.

Rewe verkauft Bäckerei an Harry-Brot

Die Expansion in Halle fällt in eine Zeit, in der sich andere Handelsunternehmen aus der Produktion von Backwaren zurückziehen. So will die Rewe Group ihre Glockenbrot-Bäckerei in Frankfurt in den kommenden drei bis fünf Jahren schrittweise schließen, wie das Unternehmen erst kürzlich bekannt gab. Den Produktionsstandort der Glockenbrot-Bäckerei in Bergkirchen bei München will Rewe bis Ende 2025 an den Hamburger Bäckereikonzern Harry-Brot verkaufen.