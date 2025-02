Die Handelskette Bünting hat ihre Neu- und Umbaupläne für 2025 konkretisiert. Nach Auskunft des Vorstandsvorsitzenden Markus Buntz (Foto) steht demnach in diesem Jahr noch einiges an.

Hat diverse Pläne für dieses Jahr: Bünting-Vorstandsvorsitzender Markus Buntz. Bildquelle: Hauke-Christian Dittrich

Welche Neu- und Umbauten Bünting in diesem Jahr realisieren will, hat der Vorstandsvorsitzende Markus Buntz konkretisiert. Demnach soll am 27. Februar der neue Combi-Markt in Bösel im Landkreis Cloppenburg eröffnen. Der Combi-Markt in Vechta wird im Laufe von 2025 einmal komplett ab- und neugebaut.

Außerdem sind neue Combi-Standorte in diesem Jahr in Bassum im Landkreis Diepholz und in Ennigerloh im Landkreis Warendorf vorgesehen. Für das vierte Quartal rechnet Buntz mit dem Ende des Umbaus des Westcenters in Emden. Und in Riepe im Landkreis Aurich wird der Markant-Markt möglicherweise noch 2025 in einen Combi-Markt umgewandelt.

Darüber hinaus sollen 2025 möglichst drei weitere C-Boxen eröffnet werden, bei denen es sich um begehbare Warenautomaten handelt, die ohne Personal auskommen.

Silent Shopping wird ausgeweitet

Bünting betreibt zurzeit 206 Märkte. Darunter sind 20 Famila-Märkte und 186 Combi-Märkte.

Darüber hinaus kündigte der Bünting-Chef an, dass das so genannte Silent Shopping als Einkaufen in leiser, reizarmer Umgebung in sechs weiteren Märkten eingeführt werden solle. Gegenwärtig wird es bereits in sechs Märkten angeboten. Ursprünglich wurde es im November 2023 in Pewsum im Landkreis Aurich getestet. Besonders Kunden mit Autismus werden angesprochen, aber auch andere Menschen zum Einkaufen motiviert, die in Supermärkten mit Reizüberflutung zu kämpfen haben.