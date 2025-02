Weinhandel - Hawesko erreicht Jahresziele nach schwachem Start

Hawesko erreicht Jahresziele: Der Weinhandelskonzern Hawesko steigert seinen Umsatz nach einem schwachem Start. Bildquelle: Hawesko

Der Weinhandelskonzern Hawesko hat seine Umsatz- und Ergebnisziele für das Jahr 2024 erreicht. Das Unternehmen erzielte nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 637 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 32 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit 57 Millionen Euro das Vorjahresniveau, wie Hawesko mitteilt.

Nach einem schwachen Start in das Jahr 2024 verzeichnete Hawesko eine zunehmend positive Entwicklung. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen im Weihnachtsgeschäft eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr. Die drei Geschäftsbereiche entwickelten sich den Angaben zufolge unterschiedlich. Das Segment Retail blieb mit einem Minus von 1 Prozent nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Der Bereich E-Commerce lag 2 Prozent unter dem Vorjahr. Das B2B-Segment verzeichnete mit einem Minus von 4 Prozent die schwächste Entwicklung, erzielte aber im vierten Quartal das stärkste Wachstum.

„Nach einem zurückhaltenden Start in das Jahr 2024 konnten wir ab Sommer deutlich an Boden gutmachen und den Trend abschmelzender Umsätze brechen“, teilte Vorstandschef Thorsten Hermelink mit. Das Unternehmen habe intensiv an den Kosten und Strukturen gearbeitet.