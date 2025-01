Faire Lieferkette - Rewe schließt Vertrag mit Tönnies und Landwirten für Frischfleisch

Fleisch aus dem neuen Programm Landbauern Schwein soll es ab Sommer 2025 in allen Rewe-Märkten in Schleswig-Holstein und Hamburg geben. Bildquelle: Getty Images

Rewe hat mit Tönnies Lebensmittel und Landwirten aus Schleswig-Holstein einen Drei-Parteien-Vertrag für Frischfleisch geschlossen. Der Vertrag sieht vor, dass alle Beteiligten gleichberechtigt über Konditionen und Modalitäten verhandeln, wie Rewe mitteilte. Die Partner starten damit das Programm „Landbauern Schwein“ nach Haltungsform 3 für die Bedientheken der Rewe-Märkte in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Der Vertrag soll nach Angaben von Rewe für mehr Transparenz und Planungssicherheit in der gesamten Lieferkette sorgen. Die Produkte aus dem Programm will der Händler ab Sommer 2025 in allen Rewe-Märkten in Schleswig-Holstein und Hamburg anbieten.

„Drei-Parteien-Verträge können ein geeignetes Instrument für mehr Offenheit und Transparenz in der Lieferkette sein“, erklärte Marcel Weber, Geschäftsleiter Ware Eigenmarke National und International der Rewe Group, in der Mitteilung. Die Partner unterzeichneten den Vertrag im Rahmen der Grünen Woche in Berlin.

Rewe setzt auf Drei-Parteien-Verträge

Rewe hatte bereits im Oktober 2024 mit Penny, der Initiative „Die faire Milch“ und der Erzeugergenossenschaft Fair Food einen ähnlichen Vertrag geschlossen. Dies war nach Angaben des Unternehmens der erste bundesweite Drei-Parteien-Vertrag im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Rewe erzielte im Jahr 2023 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 30,6 Milliarden Euro. Der Händler betreibt bundesweit 3.800 Märkte und beschäftigt mehr als 170.000 Mitarbeiter. Die genossenschaftliche Rewe Group kam den Angaben zufolge im Jahr 2023 auf einen Gesamtaußenumsatz von mehr als 92 Milliarden Euro.