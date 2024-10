Der Discounter Penny hat den bundesweit ersten Drei-Parteien-Vertrag mit Milcherzeugern und dem Lieferanten „Die faire Milch“ geschlossen. Landwirte verhandeln dabei gleichberechtigt über Preise und Konditionen. Die neue Milch ist seit heute in allen Penny-Märkten erhältlich.

Penny, der Lieferant „Die faire Milch“ und Milcherzeuger haben den bundesweit ersten Drei-Parteien-Vertrag für den Lebensmittelhandel geschlossen. Der Vertrag sieht vor, dass Landwirte gleichberechtigt mit dem Handel und dem Lieferanten über Preise und Konditionen verhandeln. Darüber informierten die Beteiligten bei der Vorstellung auf einem Hof in Bad Münstereifel.

Grundlage ist wissenschaftlicher Milchmarker-Index

Grundlage für die Preisfindung ist der wissenschaftlich berechnete Milchmarker-Index (MMI), der die Kosten verschiedener Produktionsstandorte und -bedingungen abbildet. „Wir schaffen damit ein hohes Maß an Transparenz in der Erzeuger- und Lieferkette. Erstmals sitzt die Landwirtschaft mit am Tisch, wenn es um Preise und Konditionen geht“, erklärte Michael Braun, Geschäftsführer der DFM Vermarktungsgesellschaft. Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen die Partner das Co-Branding-Produkt „Die Faire Milch x milprima“ auf den Markt.

Nach mehr als zehn Jahren ist der Index der Maßstab

Diese Milch ist seit heute in allen rund 2.130 Penny Märkten zum Preis von 1,29 Euro erhältlich.

Dr. Karin Jürgens vom Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft berechnet den Milchmarker-Index berechnet. Sie sieht in der Vereinbarung einen wichtigen Schritt: „Nach mehr als zehn Jahren sorgfältiger und kontinuierlicher Analyse der wirtschaftlichen Lage der Milcherzeuger freue ich mich, dass deieser Index nun Maßstab für eine Preiskalkulation geworden ist.“