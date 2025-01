Joint Venture aufgelöst - Fiege und Galeria kooperieren auf neuer Basis

Der Warenhauskonzern Galeria und der Logistiker Fiege lösen ihr Joint Venture X-Log auf und stellen ihre Kooperation auf eine neue Basis. Das Zentrallager in Unna steuert künftig sämtliche Warenflüsse. Im Zuge der Umstellung modernisiert Galeria auch die IT-Systeme.

Der Warenhauskonzern Galeria hat turbulente Jahre hinter sich. Bildquelle: Adobe Stock

Der Warenhauskonzern Galeria und der Logistikdienstleister Fiege haben ihre Zusammenarbeit neu geordnet. Das 2020 gegründete Joint Venture X-Log wird aufgelöst, wie Fiege mitteilte. Stattdessen übernimmt Fiege künftig als reiner Dienstleister die gesamte Logistik für Galeria. Man habe sich auf eine langfristige Fortführung der Zusammenarbeit verständigt.

Fiege steuert den Angaben zufolge die komplette Logistik aus dem Zentrallager in Unna. Der Logistikdienstleister verantwortet sowohl das operative Geschäft im Warenlager als auch die Transporte in die Galeria-Filialen. Galeria will durch die Neuordnung Bestände und Funktionen effizienter aufstellen.

Galeria hat als letzter großer deutscher Warenhauskonzern turbulente Jahre hinter sich. Im vergangenen Jahr wurde das dritte Insolvenzverfahren beendet und neue Eigentümer übernahmen das Ruder.

Galeria will sich aufs Kerngeschäft konzentrieren

„Unsere Logistik musste vor dem Hintergrund der Neuaufstellung bei Galeria optimiert und entsprechend an die neue Situation angepasst werden“, zitierte Fiege in der Mitteilung Galerias Chief Supply Chain Officer Moritz Winter. Die Anpassungen ermöglichten es Galeria, sich auf das Kerngeschäft Warenhaus und die dafür notwendigen Funktionen in der Supply Chain zu konzentrieren.

Im Rahmen der Neuordnung modernisieren die beiden Partner auch das Lagerverwaltungssystem und die Anbindung an andere Systeme. „Die neuen Strukturen führen dazu, dass unsere gemeinsamen Prozesse schneller und effizienter werden“, erklärte Felix Hettlage, Managing Director des Geschäftsbereichs Retail bei Fiege, laut der Mitteilung.