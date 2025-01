Nachhaltige Logistik Dachser nimmt hundertsten Elektro-Lkw in Betrieb Beitrag teilen Der Logistikdienstleister Dachser hat seinen hundertsten Elektro-Lkw in die Flotte aufgenommen. Der 16-Tonner vom Typ Volvo FL Electric liefert in Hamburg Lebensmittel aus. Mit einer Reichweite von 300 Kilometern kann das Fahrzeug nach Unternehmensangaben eine komplette Tagestour absolvieren. Donnerstag, 16. Januar 2025, 10:31 Uhr Manuel Glasfort

Zufriedene Gesichter machen (von links): Daniel Lewandowski (Team Leader Own Fleet & Delegate of the Traffic Manager Dachser Hamburg), Christoph Kellermann (Operations Manager Dachser Hamburg), Ralf Hansen (General Manager Dachser Hamburg) und Marcel Osse, (Customer Service Consultant, Volvo Trucks new car center Hamburg). Bildquelle: Dachser