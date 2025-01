Bewusste Ernährung - Aldi Süd reagiert mit Kampagne auf Ernährungsarmut

Die neue Kampagne wurde von der Leadagentur antoni_99 entwickelt. Bildquelle: Aldi Süd

Aldi Süd hat eine umfassende Werbekampagne gestartet, die sich auf bewusste und nachhaltigere Ernährung für alle konzentriert. Darüber informiert der Discounter. Die Kampagne, die sechs Wochen laufen soll, zeigt auf verschiedenen Kanälen das breite Angebot an Lebensmitteln für eine bewusste Ernährung.

Bewusste Ernährung muss keinen tiefen Geldbeutel-Griff bedeuten

Hintergrund der Kampagne ist die zunehmende Ernährungsarmut in Deutschland. Laut der MEGA_kids-Studie der Universität Hohenheim und der Charité Universitätsmedizin Berlin, die im 15. Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung veröffentlicht wurde, gab fast ein Viertel der Befragten an, wegen Geldmangels beim Lebensmittelkauf deutlich eingeschränkt zu sein.

„Viele Menschen wollen sich bewusster ernähren. Sie wissen aber nicht wie, oder verbinden eine bewusste Ernährung mit einem tieferen Griff in den Geldbeutel. Das muss aber nicht sein“, sagt Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei Aldi Süd.

Aldi Süd plant umfangreiche Werbemaßnahmen

Die Kampagne umfasst verschiedene Bildmotive und zwei Video-Clips, die auf Kanälen wie Digital Out of Home, Out of Home, Display und Social Media laufen. Zusätzlich plant Aldi Süd Werbemaßnahmen in Audio-Formaten, im Handzettel, auf der Webseite und am Verkaufsort.

Im Fokus der Kampagne stehen Bio-Produkte und pflanzliche Lebensmittel. Nach eigenen Angaben ist Aldi Süd Bio-Händler Nummer 1 sowie Vegan-Händler Nummer 1 bei Eigenmarken in seinem Vertriebsgebiet. Zudem teilt der Discounter mit, dass er die Rezepturen seiner Eigenmarken kontinuierlich verbessert.

Für 2023 entwickelte Aldi Süd demnach Zielwerte für den Salz- und Zuckergehalt relevanter Warengruppen, die bis Ende 2025 umgesetzt werden sollen. Die Rezepturleitlinien will der Discounter zukünftig auf alle weiteren Warengruppen ausweiten.