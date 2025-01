Zahlen zum Arbeitsmarkt Im Handel stagniert die Beschäftigung

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist 2024 auf den Rekordwert von 46,1 Millionen gestiegen. Der Zuwachs fiel mit 0,2 Prozent jedoch deutlich schwächer aus als in den Vorjahren. Während die Dienstleistungsbereiche wuchsen, sank die Beschäftigung in Industrie und Bau. Im Handel stagnierte die Beschäftigtenzahl.