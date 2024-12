Lekkerland hat einen rund um die Uhr geöffneten, kassenlosen Rewe To Go Shop im Hauptbahnhof Koblenz eröffnet. Künstliche Intelligenz und Sensoren erkennen die entnommenen Waren automatisch. Das Unternehmen betreibt bereits 18 unbemannte Shops in Deutschland.

Automatisierter Einzelhandel Lekkerland eröffnet kassenlosen Rewe To Go am Koblenzer Hauptbahnhof

Der unbemannte Convenience Shop bietet Reisenden, Pendlern und Anwohnern die Möglichkeit, sich an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zu versorgen. Bildquelle: Lekkerland

Lekkerland hat im Hauptbahnhof Koblenz einen kassenlosen Rewe To Go Shop eröffnet. Der Shop ist rund um die Uhr geöffnet und bietet Reisenden, Pendlern und Anwohnern Snacks und Getränke, wie das Unternehmen mitteilte.

Der rund 65 Quadratmeter große Convenience Shop führt nach Angaben von Lekkerland vor allem Produkte für den sofortigen Verzehr oder den Verzehr unterwegs. Zum Sortiment gehören Sandwiches, Wraps, Salate, Süßigkeiten, Chips, Getränke, Kaffeespezialitäten und Tabakwaren sowie ausgewählte Lebensmittel und Drogerieartikel.

Kunden müssen für den Einkauf zunächst ein bargeldloses Zahlungsmittel scannen. Der Shop akzeptiert Girocards, Debit- und Kreditkarten sowie Google Pay und Apple Pay. Künstliche Intelligenz, Kameras und Gewichtssensoren erkennen die entnommenen Artikel und buchen den Betrag automatisch ab, teilte das Unternehmen mit. Für den Kauf von Tabakwaren und Alkohol ist eine Altersverifizierung per Personalausweis oder Führerschein erforderlich.

Lekkerland sieht Potenzial an Verkehrsknotenpunkten

„Hochfrequenzstandorte wie Bahnhöfe und Flughäfen bieten ein vielversprechendes Potenzial für unbemannte Shop-Konzepte“, zitierte Lekkerland in der Mitteilung Mehmet Tözge, Vice President Smart Stores. Christopher Wohlfarth, Leiter Vertrieb Commercial im Regionalbereich Mitte der Deutschen Bahn, ergänzte: „Mit diesem Shop hält eine bequeme, schnelle Einkaufsmöglichkeit Einzug in den Koblenzer Hauptbahnhof.“

Unbemannte Geschäfte haben sich in den vergangenen Jahren vor allem in ländlichen Regionen als Alternative zu klassischen Nahversorgern etabliert. Mehr als 300 solcher Läden gibt es demnach bereits in Deutschland. Lekkerland betreibt nach eigenen Angaben bundesweit 18 unbemannte Shops, unter anderem an Ladeparks, in Krankenhäusern und Büro-Gebäuden.

Das auf den Unterwegskonsum spezialisierte Tochterunternehmen der Rewe Group verfügt den Angaben zufolge über fünf unterschiedliche Smart-Store-Lösungen, die sich durch die eingesetzte Technologie und den Einkaufsprozess unterscheiden.