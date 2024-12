Kundenbindung Fressnapf setzt weiter auf Payback-Programm

Der Heimtierbedarfshändler Fressnapf verlängert seine Zusammenarbeit mit dem Bonusprogramm Payback. Die Kunden können weiterhin in allen Filialen und im Online-Shop Punkte sammeln. Das Unternehmen will die Payback-Vorteile künftig stärker in die eigene App integrieren.