Lebensmittellieferung Flink kooperiert mit Zahlungsdienstleister Klarna

Der Lieferdienst Flink bietet seinen Kunden künftig die Zahlungsoptionen von Klarna an. Die Kunden können ihre Einkäufe sofort oder gesammelt am Monatsende bezahlen. Das Unternehmen integriert zudem sein Abo-Modell Flink Prime in die Klarna-App.