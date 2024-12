Konsumklima-Analyse - Neuwahl bremst Kauflaune der Deutschen

Schweden

Willys eröffnet neue Hemma-Filiale

Der Lebensmittelhändler Willys expandiert in Schweden. In einer ehemaligen Coop-Filiale in Sollentuna eröffnet das Unternehmen Anfang Sommer 2025 einen neuen Hemma-Markt. Die Hemma-Kette ist Willys Format für kleinere Geschäfte in Wohngebieten.