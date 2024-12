Der Youtube-Star MrBeast hat einen kompletten Edeka-Markt in Berlin leergekauft und die Waren an Hilfsorganisationen gespendet. Die Aktion dauerte zehn Stunden und wurde von neun deutschen Social-Media-Persönlichkeiten unterstützt.

Chaos im Edeka Treugut in Berlin: Der Youtube-Star MrBeast kaufte den kompletten Markt im Stadttteil Schöneberg leer – und spendete an gemeinnützige

Organisationen. Bildquelle: Edeka

Einer der weltweit größten Youtuber hat einen Edeka-Markt in Berlin komplett leergekauft und die Waren an gemeinnützige Organisationen gespendet. Der US-Amerikaner James Donaldson, der unter dem Namen MrBeast bekannt ist, verteilte die Produkte an 15 lokale Einrichtungen in und um Berlin, wie Edeka mitteilte.

Zu den Empfängern der Spenden gehören nach Angaben des Handelsunternehmens unter anderem die Berliner Tafel, die Heilsarmee, die Kältehilfe Berlin, der Verein Strassenfeger, die Berliner Tiertafel und Die Arche Berlin. Die Aktion, bei der MrBeast von neun deutschen Content Creatoren unterstützt wurde, dauerte den Angaben zufolge zehn Stunden. Zu den Unterstützern zählten unter anderem Rick Azas, Fabian Baggler, The Real Life Guys, Younes Zarou, Hey Moritz und Trang.

MrBeast verfügt laut der Mitteilung über mehr als 300 Millionen Abonnenten auf Youtube. Seine Videos erreichen demnach regelmäßig mehr als 100 Millionen Aufrufe. Die Aktion in dem Berliner Edeka-Markt Treugut wurde für den Youtube-Kanal mrbeast2 aufgezeichnet.

Der Youtuber vertreibt seine Schokoladenmarke Feastables im deutschen Lebensmitteleinzelhandel exklusiv über Edeka, Netto Marken-Discount und Marktkauf. Die Akquise der Marke erfolgte nach Angaben von Edeka über Starthub, der Innovationsplattform des Handelsunternehmens.