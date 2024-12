Weihnachtsgeschäft  - Lebensmittelhandel mit zweiter Adventswoche zufrieden

Der deutsche Einzelhandel verzeichnet in der Vorwoche des zweiten Advents einen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Nur jedes vierte Handelsunternehmen zeigt sich mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Drogerien und der Lebensmittelhandel machen jedoch gute Geschäfte.

Weihnachtseinkäufe: Die Kunden bevorzugten laut HDE in den vergangenen Tagen Einkäufe in den städtischen Vororten und Stadtteilzentren. Bildquelle: redcharlie/Unsplash

Der deutsche Einzelhandel hat in der Woche vor dem zweiten Advent einen Gesamtumsatz von 14 Milliarden Euro erzielt. Das Weihnachtsgeschäft entwickelt sich bislang jedoch nur schleppend, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) nach einer Befragung von 318 Handelsunternehmen mitteilte.

Nur etwa ein Viertel der Unternehmen bisher zufrieden

Nur etwa ein Viertel der befragten Unternehmen zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden. Vor allem größere Betriebe bewerten die Entwicklung positiv. „Das Weihnachtsgeschäft nimmt bislang nur langsam Fahrt auf. Die zurückliegende Woche vor dem zweiten Advent verlief ähnlich durchwachsen wie schon die Vorwoche“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Während Drogerie- und Kosmetikhändler sowie der Buch-, Technik- und Lebensmittelhandel zufriedene Bilanz ziehen, beklagt der Schuh- und Bekleidungshandel eine schwache Entwicklung in den Innenstädten. Die Kunden bevorzugten in den vergangenen Tagen Einkäufe in den städtischen Vororten und Stadtteilzentren, teilte der Handelsverband mit.

1,3 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr

Vom Gesamtumsatz der vergangenen Woche entfielen mehr als zwei Milliarden Euro auf den Online-Handel. Für das gesamte Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember rechnet der Einzelhandel mit einem Umsatz von 121,4 Milliarden Euro. Dies entspricht nach Angaben des Handelsverbands einem Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.