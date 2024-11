HDE zu Black Friday und Cyber Monday Aufwärtstrend der Umsätze kommt zum Stillstand

Zu den Aktionstagen Black Friday am 29. November und Cyber Monday am 2. Dezember rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 5,9 Milliarden Euro. Damit bewegen sich die Umsätze nur noch auf dem Vorjahresniveau. Der Verband berichtet von einer allgemeinen Kaufzurückhaltung.