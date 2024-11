Global

Die weltweiten Nahrungsmittelpreise haben im Oktober den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren erreicht. Besonders stark verteuerten sich Pflanzenöle mit einem Plus von 7,3 Prozent. Die Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) erwartet für 2024 dennoch die zweitgrößte Getreideproduktion seit Beginn der Aufzeichnungen.